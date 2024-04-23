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Организаторы отказались от очного проведения «Бессмертного полка» в России

Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году не будет проводиться в очном формате. Об этом рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева, пишет ТАСС.

Организаторы отменили очное проведение «Бессмертного полка» в России
© globallookpress.com

По ее словам, такое решение было принято из соображений безопасности.

При этом в 2024 году подготовлены другие форматы празднования и организаторы рассчитывают, что в Год семьи «в каждой акции на 9 мая будут принимать участие именно семьи», подчеркнула она.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» отметила, что портреты героев ВОВ предложено разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях, пишет Telegram-канал Mash.

В 2020 и 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки акция проходила в России онлайн-формате. В 2022 году она прошла очно. Однако в 2023 году организаторы отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка» по улицам городов из соображений безопасности.

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