Организаторы отменили очное проведение «Бессмертного полка» в России

Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году не будет проводиться в очном формате. Об этом рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева, пишет ТАСС.

По ее словам, такое решение было принято из соображений безопасности.

При этом в 2024 году подготовлены другие форматы празднования и организаторы рассчитывают, что в Год семьи «в каждой акции на 9 мая будут принимать участие именно семьи», подчеркнула она.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» отметила, что портреты героев ВОВ предложено разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях, пишет Telegram-канал Mash.

В 2020 и 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки акция проходила в России онлайн-формате. В 2022 году она прошла очно. Однако в 2023 году организаторы отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка» по улицам городов из соображений безопасности.