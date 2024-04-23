Организаторы отменили очное проведение «Бессмертного полка» в России

Шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году не будет проходить в очном формате. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения, депутат Елена Цунаева.

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— В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в очном формате, — объяснила она в ходе пресс-конференции.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике на День Победы не будут проводить парад и шествие «Бессмертного полка». По его словам, в регионе проведут другие праздничные мероприятия и воздадут дань уважения ветеранам, а также почтят память погибших.

Российские регионы стали массово отменять торжественное празднование Дня Победы 9 мая из соображений безопасности. Так, Белгородская, Брянская, Псковская, а также Рязанская и Курская области отказались от проведения таких мероприятий. К ним также присоединился и город федерального значения Севастополь.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 5 мая. На мероприятия, посвященные 9 Мая на Красной площади, уже начата аккредитация журналистов. Больше девяти тысяч человек, свыше 75 единиц военной техники, а также авиация будут задействованы в параде, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.