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Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

Роскомнадзор заблокировал российские сайты «Полит.ру», The Moscow Post и несколько других ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков
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Отмечается, что доступ также ограничили к сайтам «Русский криминал» и «Компромат-Групп».

В ведомстве подчеркнули, что сайты заблокировали за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил работу в России иностранных хостинг-провайдеров. В список вошли такие компании, как Amazon Web Services и GoDaddy.com. Отмечалось, что компании не выполнили требования российского законодательства по «приземлению».

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