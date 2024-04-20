Стала известна причина смерти актера Юрия Омельченко

Актёр Юрий Омельченко умер от повторного инсульта в больнице, куда его госпитализировали после первого удара. Об этом сообщили родные покойного, передает РИА Новости.

© Азербайджанский театр русской драмы

Народный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался в субботу утром в больнице. Его госпитализировали несколько дней назад с инсультом.

«Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошел повторный удар», — рассказали родные Омельченко, проживающие в Баку.

Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов сказал, что у артиста были проблемы с сердцем. Он скончался в реанимации, отмечает «Лента.ру».

Омельченко родился в 1976 году в Баку. Он снимался в картинах «Дронго», «Беспокойство», «Колдун» и «Не бойся, я с тобой!» Играл в спектаклях «Аленький цветочек», «Сокровища капитана Флинта», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты».