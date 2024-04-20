Олег Тиньков* отрекся от всех, кто живет или бывает в России

Предприниматель Олег Тиньков* (признан иноагентом в РФ) заблокировал в WhatsApp** (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) всех своих друзей из института, которые проживают в Москве и Санкт-Петербурге. Он отметил, что ему не интересны люди, которые летают в Москву.

© соцсети

«Я заблокировал своих институтских товарищей петербургских, московских, там порядка 50-100 человек, в своем WhatsApp», — заявил Тиньков в интервью Михаилу Козыреву*** (признан иноагентом в РФ).

Предприниматель добавил, что ему не интересны люди, летающие в столицу России, он с ними не разговаривает.

Также Тиньков подчеркнул, что люди, посещающие Москву, являются для него людьми с другой планеты. Кроме того, он отметил, что Россия — это не его страна.

Тиньков заявил, что закрывает благотворительный фонд

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Тиньков может отказаться от российского гражданства. Это является правом любого человека, который принял подобное решение. Помимо прочего, собственного бизнеса у предпринимателя в стране не осталось.

*Предприниматель Олег Тиньков — признан иноагентом в РФ

**WhatsApp — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена

***Журналист Михаил Козырев признан иноагентом в РФ