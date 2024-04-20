Актер Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет

Заслуженный артист Азербайджана и актер Юрий Омельченко скончался на 49-м году жизни. Об этом сказано на сайте азербайджанского Государственного академического русского драматического театра.

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В сообщении коллектив театра выразил искренние соболезнования родственникам погибшего. При этом причину смерти артиста не сообщили.

Омельченко родился в 1976 году в Баку. Работал в театре юного зрителя, а с 1997-го года – в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Он участвовал в спектаклях "Аленький цветочек", "Бременские музыканты", "Щелкунчик", "Чайка". При этом актер также снимался в "Кровавом январе", "Дронго", "Не бойся, я с тобой!" и в многих других кинокартинах.