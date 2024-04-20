Власти Кургана оценили угрозу прорыва дамбы в районе Кировского моста

В Кургане укрепляют дамбу в местах около Кировского моста, где после дренирования сочится вода, сообщила пресс-служба правительства Курганской области. По словам представителей местной администрации, угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет. Жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться.

В Кургане в районе Кировского моста укрепляют дамбу в местах, где в результате дренирования сочится вода. Угрозы прорыва дамбы на данный момент нет. <...> Вместе с тем жителей близлежащих домов, как и всех, кто проживает в зоне подтопления, просят превентивно эвакуироваться, — сказано в сообщении.

Как ранее пояснили в правительстве Курганской области, причинами протечки дамбы стали оттаивание грунта и резкий подъем уровня воды. Из-за этих факторов сооружение сейчас испытывает большую гидравлическую нагрузку. Власти уточнили, что плотина была построена в 2014 году.

Ранее в Тюменской области шесть населенных пунктов оказались отрезаны большой водой. Речь идет о поселениях в Викуловском, Казанском, Абатском и Ишимском районах. Для обеспечения безопасности власти организовали временные посты пожарной охраны. Проводится эвакуация населения.