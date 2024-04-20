Тереза Дурова назвала главную примету цирковых артистов

Во Всемирный день цирка народная артистка РФ Тереза Дурова рассказала о главном суеверии цирковых работников. Об этом сообщает «Абзац».

© пресс-служба «Театра Терезы Дуровой»

Дурова рассказала, что у цирковых тружеников есть десятки различных примет, что говорит об их суеверности. Однако действительно важной является только одна примета.

«Самое главное — не садиться спиной к манежу», — раскрыла секрет народная артистка.

По ее словам, в цирке это немыслимо, поскольку арена — «место святое», где зарабатывают хлеб кровью и потом, и где можно «распрощаться с жизнью».

Существуют и другие приметы, но они не столь важны.

Тереза Дурова стала первой представительницей известной цирковой династии, оставившей манеж ради театра. Она имеет множество званий и наград, в 2003 году стала народной артисткой России.

Сегодня, в третью субботу апреля, отмечается Всемирный день цирка.