Актер из "Дронго" и "Не бойся, я с тобой!" умер после своего 48-летия

20 апреля на 49-м году жизни скончался актер театра, кино и сериалов, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко.

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"Коллектив Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра выражает глубокие соболезнования близким и родным артиста. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил!" - сказано в некрологе на сайте театра.

Юрий Омельченко родился в 1976 году в Баку. Работал в муниципальном театре, в ТЮЗе, с 1997-го - в труппе Азербайджанского театра русской драмы.

Среди сценических работ - "Аленький цветочек", "Сокровища капитана Флинта", "Тайна пещеры Сим-Сим", "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Стойкий оловянный солдатик", "Щелкунчик", "Мнимый больной", "Чайка", десятки других.

На экране - с конца 1990-х: "Беспокойство", "Дронго", "Колдун", "Кровавый январь", продолжение "Не бойся, я с тобой!" 2013 года, другие.