В 45 лет умер российский радиоведущий Денис Иконников

На 46-м году жизни скончался Денис Иконников, известный красноярский радиоведущий, журналист и саундпродюсер.

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О смерти Дениса сообщило вчера его радио "Красноярск Главный".

"Ушел из жизни Денис Иконников. Человек, проживший с нашей радиостанцией и с нами огромную, плодотворную часть жизни. Фирменное звучание станции, огромное количество программ и проектов таких, как "Перезагрузка", "Тихий час", "Трудности перевода", и еще большое количество идей - это все его "ушей и мозгов" дело, - сказано в некрологе.

Перед смертью Денис долго и тяжело болел.

У Иконникова остались жена, трехлетний сын и трехмесячная дочь.

Прощание состоится в 13:00 22 апреля, в понедельник, в бюро "Крематорий Закаменский" - Красноярск, Свердловская, 3.