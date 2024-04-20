Дочь Шойгу показала его повзрослевшую внучку

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу показала его повзрослевшую внучку. Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу поделилась в Telegram-канале редким фото с двухлетней Миланой.

«Настоящее счастье — это когда ты немного приболела, а маленькое чудо уже в полной боевой готовности, чтобы прийти на помощь. Мой главный доктор», — написала спортсменка.

Общественный деятель растит ребенка от спортивного блогера Алексея Столярова. В 2023 году стало известно, что пара рассталась. Они официально объявили о разрыве там же, где познакомились, — на «Гонке героев» в Алабине.

© Телеграм-канал «Ксения Шойгу+»

Столяров в интервью для YouTube-шоу «вМесте» признавался, что стал дружнее с экс-возлюбленной после расставания. По словам блогера, он не надеялся сохранить с Ксенией хорошие отношения. Спортсмен не верил, что после разрыва люди могут спокойно продолжать общаться и работать вместе, но Шойгу доказала ему обратное.

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По словам экс-возлюбленного дочери министра обороны, многие обрадовались, что их крепкая семья распалась. Однако Столяров убежден, что они стали еще сильнее и ни у кого не получится «по отдельности откусывать» их.

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