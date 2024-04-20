Переписка, деньги, слежка: какие еще данные МВД получит о россиянах

Операторов сотовой связи могут обязать предоставлять правоохранителям данные о переводах денег, следует из законопроекта, разработанного МВД РФ. Чем грозит новая инициатива, есть ли риск злоупотреблений со стороны полиции и для чего правоохранителям получать ускоренный доступ без решения суда?

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Что предлагает МВД операторам

МВД России решило распространить неотложные следственные действия на свою работу с операторами сотовой связи, блокирование активов и денежных переводов — эти и другие чрезвычайные меры направлены на борьбу с дистанционными махинациями, в том числе с использованием телефонов.

В частности, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс России положением, в соответствии с которым операторы, в том числе сотовой связи, будут обязаны по запросам следователей полиции или дознавателей «не позднее трех рабочих дней с момента их поступления» предоставлять информацию по платежам. Инициатива МВД также предлагает наделить следователя и дознавателя полномочиями, согласно которым они могут запрашивать информацию об абонентских соединениях в случаях, не терпящих отлагательств. Период предоставления указанной информации не может превышать 10 суток с момента запроса.

В министерстве отметили, что специалистами ведомства в рамках поручения правительства разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Российской Федерации».

Электронные запросы, которые «могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем» указанных операторов, «будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами», говорится в документе.

Инициатива МВД предполагает дополнение УПК ст. 115.2, предусматривающей возможность следователя с согласия его руководителя, а дознавателя — с разрешения прокурора в срочных случаях «при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи» и т. д. использовались в преступной деятельности, и «принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более десяти суток в целях последующего наложения ареста». Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности предварительного расследования, сокращение сроков исполнения запросов правоохранителей, повышение результативности мер по наложению арестов на имущество и обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных средств.

В чем опасность инициативы МВД

Эксперты, однако, опасаются, что нововведение может спровоцировать злоупотребления и использование нового механизма доступа к личным данным пользователей в неслужебных целях. Но, с другой стороны, позволит более эффективно реагировать на правонарушения.

«Инициатива позволит более оперативно реагировать на инциденты, в настоящее время правоохранительные органы не всегда эффективно действуют и теряют драгоценное время на длительные и сложные процедуры. Но при этом важно не допускать злоупотребления этими возможностями», — заявил «Коммерсанту» управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Закон» Дмитрий Стасюк. «Сразу возникает вопрос о возмещении ущерба в случае неправомерных действий следователя или дознавателя и их руководителя, санкционировавшего данное мероприятие. Ведь за них расплачивается государство», — отмечает адвокат Людмила Айвар.

В августе 2023 года МВД предложила поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности». Ими предлагалось предоставить правоохранителям доступ, в частности, к перепескам пользователей и их гаджетам. Причина — в увеличении числа киберпреступников, которым все чаще удается уходить от ответственности за счет использования VPN и подмены номеров. В 2022 году большая часть уголовных дел (71%), связанных с киберпреступлениями, была приостановлена — злоумышленников просто не удалось найти.

Сегодня тайна переписки охраняется Конституцией, и полицейским необходимо постановление суда для доступа к сообщениям пользователей. к закону «Об оперативно-разыскной деятельности» будут приняты, российские полицейские получат ключи от облачных хранилищ, дата-центров и данных. Также оперативникам будут доступны сведения, которые хранят операторы сотовой связи и интернет-провайдеры. К ним относятся история выхода в Сеть, данные о работе с внешними облачными сервисами, а также сообщения, передаваемые через мессенджеры и соцсети.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий в разговоре с Lenta.ru обращал внимание, что новыми полномочиями, согласно законопроекту, будут наделены не только полицейские, но и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Они смогут на законных основаниях осматривать любые телефоны, сданные на хранение посетителями СИЗО и колоний.

«Таких примеров можно придумать массу. Просто вопрос будет уже не в законности, а в фантазии случайного оперативника, который пожелает воспользоваться новыми полномочиями», — говорил он.

Адвокат Алексей Станкевич в беседе с Lenta.ru отметил, что противоречий с Конституцией возникнуть не должно — правоохранители по закону наделены полномочиями, позволяющими им в отдельных случаях нарушать конституционные права россиян. Поэтому, если проект примут, полицейские смогут беспрепятственно получать доступ к данным всех граждан, которые по каким-либо причинам оказались в их поле зрения. При этом, как отмечает Станкевич, ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия) проводятся скрытно.