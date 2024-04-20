Пострадавшие от паводка в Орске получили 780 млн рублей

Пострадавшим от паводка в Орске уже выплатили 780 млн рублей компенсаций. Об этом сообщает ТАСС.

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Всего пострадавшими от паводка уже признаны 37 468 человек.

До этого мэр Орска Козупица заявил, что за сутки в городе освободились от воды 347 домовладений.

Перед этим мэр Орска Василий Козупица на встрече с жителями заявил, что утратившие жилье граждане получат выплаты за каждый квадратный метр потерянной недвижимости, а нынешние выплаты направлены только на первоначальную поддержку пострадавших.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов РФ названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.