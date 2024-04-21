Синоптик рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России на предстоящей рабочей неделе.

Синоптик рассказал, что на юг Европейской России возвращается очень тёплая погода.

«Если в понедельник и вторник +23...+25 °С, в то в последующие дни опять повышение температуры в Краснодарском крае до +28...+30 °С. Хотя в течение недели будут осадки», — отметил Вильфанд.

Собеседник RT также сообщил, что наиболее сложная погода ожидается на Урале.

«В Курганской области сложное гидрологическое состояние. И температура там очень сильно изменится. Если вчера она была около +27...+29 °С, сегодня и завтра ещё тоже температура высокая +18...+20 °С, то во вторник резкое понижение сразу на 10—12 °С. Ночные температуры уже будут в диапазоне около +3...+4 °С, а дневные +7...+8 °С. И даже возможны ночные заморозки. Понижение температуры связано с тем, что воздух будет приходить из моря Лаптевых. И вот такая ситуация резкого похолодания характерна не только для Урала, но и для всей Западной Сибири», — добавил специалист.

По его словам, аналогичная ситуация сложится в Омской области.

«В Омской области сегодня летняя температура, а завтра понижение на 10 °С и послезавтра ещё на 10 °С. Поэтому начиная со среды минимальная температура отрицательная — -1...-3 °С, а максимальная всего-то +3...+6 °С. То есть резкое понижение температуры на 15 °С, даже 18 °С. Схожая ситуация и в Томской области. Там даже днём температура будет еле-еле переваливать через 0 °С», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала прохладные выходные в Москве.