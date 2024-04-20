Вода отступила от тысячи домов в России

Количество подтопленных весенним паводком жилых домов сокращается второй день подряд, сообщает ТАСС. Отмечается, что за сутки оно уменьшилось на тысячу и составило 16,2 тысяч.

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На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258, сократившись на 1 060 по сравнению с утром пятницы. Также стало меньше подтопленных приусадебных участков — на 1 245, их количество составило 31 141, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители тонущего поселка Оренбуржья самостоятельно возвели дамбу длиной 1,5 км, чем спасли дома и имущество. Однако административный кодекс предполагает серьезный штраф за самовольное строительство гидротехнических сооружений. В Минприроды РФ заявляли, что действия сельчан противоречат закону, который требует согласования подобных проектов. Как утверждают в ведомстве, построенные добровольцами дамбы в затапливаемых регионах России могут оказаться не только бесполезными, но и нанести вред.

До этого депутат Государственной думы от Оренбургской области Нина Останина заявила, что говорить о возвращении жителей Орска в дома после наводнения преждевременно. По ее словам, вода постепенно уходит, но она проникла глубоко в землю и успела вымыть значительный слой, а также затронула кладбища и скотомогильники.