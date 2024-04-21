В России хотят создать сеть учреждений для реабилитации детей

Минтруд разработал единый порядок организации и предоставления ранней помощи детям до трех лет. Кроме того, ведомство предложило создать в каждом регионе сеть детских реабилитационных учреждений. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 2 мая.

Получателей услуг по ранней помощи в каждом регионе определяли по своему усмотрению. Сейчас ведомство предложило шесть основных категорий детей, которые могут претендовать на реабилитацию и абилитацию, то есть на восстановление утраченных функций и на развитие несформированных навыков.

К ним отнесли детей, имеющих инвалидность, задержку в развитии, нарушения здоровья, которые могут привести к инвалидности, ограничения здоровья, а также детей, развитие и поведение которых тревожит родителей. Кроме того, раннюю помощь хотят распространить на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В пояснении Министерства труда и соцзащиты также говорится, что информацию о ранней помощи родители проблемных малышей смогут получать в медицинских и реабилитационных организациях, учреждениях соцзащиты, медико-социальной экспертизы, центрах психолого-педагогической помощи.

Такой комплексный подход очень важен, так как в России растет количество детей-инвалидов и детей с врожденными заболеваниями, пояснил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.