Огромное количество улиц восстановлено в Луганской Народной Республике (ЛНР) с 2023 года, заявил в беседе с журналистами солист турецкой группы Grup Yorum Синан Эрсой.

"Самое главное отличие, которое мы увидели (с момента последнего визита в ЛНР в 2023 году - прим. ТАСС) - это огромное количество улиц, которые были отремонтированы, большой восстановительный процесс. Увидели, что люди, которые здесь живут, рады той поддержке, которую оказывает Россия", - сказал он на пресс-конференции в Луганске.

Эрсой также сообщил, что участники коллектива отметили, что российские силы контролируют "намного больше территорий" в зоне специальной военной операции в сравнении с 2023 годом.

Про музыкальную группу

Grup Yorum - одна из наиболее известных музыкальных групп Турции, образованная в 1985 году. Участники коллектива неоднократно публично высказывались в поддержку Донбасса, а отдельные представители группы в рамках международной кампании солидарности под названием "Антифашистский караван" посещали Алчевск, Кировск, Луганск и Стаханов в мае 2015 и в марте 2023 годов. Представители коллектива выразили желание провести концерт в Луганске в знак солидарности с борьбой народа Донбасса против неофашизма и за воссоединение территорий с РФ.