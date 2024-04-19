Путин убрал Сванидзе и включил Мединского в группу по увековечению жертв репрессий

Журналист и историк Николай Сванидзе исключен из состава рабочей группы, координирующей реализацию Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В то же время в эту группу включили помощника президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. Вечерняя Москва

Кроме того, из состава комиссии исключены глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в 2010-2019 годах Михаил Федотов, начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ в 2021-2022 годах Герой России генерал Геннадий Жидко (умер в 2023 году), глава московского департамента культуры в 2015-2023 годах Александр Кибовский. ТАСС

Новыми членами группы стали, помимо Владимира Мединского, глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева, а также руководитель Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и действующий глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Российская газета