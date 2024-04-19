Уровень реки в российском регионе за сутки поднялся больше чем на три метра

Уровень реки Ишим в Тюменской области за сутки поднялся более чем на три метра. О резком скачке уровня воды сообщил губернатор российского региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов — 123 сантиметра, а за сутки — больше, чем на три метра! Вода стремительно прибывает», — написал он.

Также глава области опубликовал фото затопленной дороги, ведущей в село Лариха Ишимского района. На данный момент из-за резко выросшего уровня воды трасса закрыта.