Известный российский радиоведущий погиб в результате несчастного случая

Российский радиоведущий Олег Гробовников погиб в результате несчастного случая на 63-м году жизни.

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Российский радиоведущий и диджей Олег Гробовников трагически погиб в результате несчастного случая. Ему было 62 года. Подробности его смерти не сообщаются.

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Гробовников стал известен, как один из ведущих утреннего шоу "Молодежный канал", который запустила в конце 1980-х годов радиостанция "Юность". Кроме этого, Гробовников вел программы "Вечерний курьер" и хит-парад "Галактика". С 1994 года работал на "Радио Рокс". Об этом сообщает "ИнтерМедиа" со ссылкой на друзей покойного.