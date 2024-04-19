Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Дмитрий рассказал, что его отец «потихонечку выздоравливает» и уже начинает вставать, однако очень быстро устает. Об этом сообщает RT.

По его словам, врачи пока не дают никакой положительной или отрицательной информации. Вместе с тем Куклачева уже перевели в общую палату, где он находится второй день.

«Буквально вчера я был у него, он попросил мандарины, причем купленные в определенном магазине, где он любит, и он очень обрадовался, и попросил бритву, потому что он все-таки красивый мужчина, за эти дни он зарос, это говорит о том, что уже динамика положительная», — сказал Куклачев-младший.

Дмитрий заключил, что в психологическом аспекте дрессировщик «полон сил», но в физическом состоянии пока «очень-очень слаб».

Куклачев вышел на связь из больницы

Напомним, что Куклачеву стало плохо 12 апреля на собственном юбилейном концерте, откуда его доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Позднее его сын подтвердил, что у артиста произошел обширный инфаркт. Сам дрессировщик вышел на связь 14 апреля и рассказал, что врачи установили пять стентов на сердце во время операции.