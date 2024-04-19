В Великом Новгороде начался сильный снегопад. Неблагоприятные погодные условия побудили энергетиков перейти в режим повышенной готовности, сообщает РИА Новости.

Снег идет с раннего утра, уточняет агентство. Температура воздуха сейчас составляет около нуля градусов.

О том, что циклон принесет в Новгородскую область мокрый снег и порывистый северо-восточный ветер до 18 метров в секунду, сообщил ранее гидрометцентр региона.

В субботу ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, днем температура поднимется до +8. Такая погода, как прогнозируют синоптики, сохранится до воскресенья.

В Москве вновь предупредили горожан о штормовом ветре

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жара в +30 градусов может прийти в Москву уже в мае.

Эксперт считает, что исключена жара лишь в начале мая — 1, 2 и 9 числа.