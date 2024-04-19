Представитель Запорожской АЭС назвала ключевое условие безопасности станции

Отведение войск вглубь Украины и прекращение военных действий в районе Запорожской АЭС являются главными условиями безопасности ядерного объекта. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Атомная станция находится достаточно близко от линии фронта и украинским войскам очень легко до нее достать с точки зрения огневого воздействия», - пояснила Яшина.

Последнее время ЗАЭС регулярно подвергается атакам. Под удары беспилотников, в том числе попали шестой энергоблок и учебный центр. При этом критических повреждений зафиксировано не было.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии в результате атаки ВСУ от 7 апреля. По словам Гросси, конструкция ЗАЭС не предназначена для защиты от боевых действий.