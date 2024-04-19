Первый канал перечислит доход от голосования в "Голосе" жертвам паводков

Первый канал сообщил, что перечислит доход от голосования в шоу "Голос" в пятницу в службу "Милосердие" для организации помощи пострадавшим от наводнения в Орске и других городах.

Как ранее уточнили в пресс-службе, начиная с предыдущего выпуска зрители могут голосовать за понравившихся конкурсантов в прямом эфире.

"Доход от голосования в этом эфире Первый канал и партнеры, присоединившиеся к нашей акции, передадут на благотворительность - в службу "Милосердие" для организации помощи пострадавшим от наводнения в Орске и других городах", - говорится в сообщении.

Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим, которые находятся в пунктах временного размещения.

"Еще больше поддержки потребуется, когда вода окончательно уйдет и люди вернутся в непригодные для жизни дома. Нужно будет осушать жилые помещения, закупать мебель и простую бытовую технику, ведь у многих людей практически все пришло в негодность. Особое внимание мы уделим тем, кто больше всего нуждается - пожилым, людям с инвалидностью, многодетным семьям", - сообщила представитель службы "Милосердие" Ирина Худякова, ее слова привели в пресс-службе.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".