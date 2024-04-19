Более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

Согласно данным опроса ФОМ, 83% россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, почти столько же (82%) доверяют ему.

7% скорее плохо оценивают его работу, 10% россиян скорее не доверяют ему.

Более половины (59%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 22% считают, что оно работает скорее плохо.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 12-14 апреля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет.