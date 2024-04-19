В Роскачестве объяснили, как выбрать настоящий кагор

Роскачество предупредило о том, что не весь кагор в магазинах является настоящим и нужно внимательно читать этикетки, так как некоторые производители используют производные от этого слова для выпуска других типов вин и алкогольных напитков. Об этом пишет РИА Новости.

В Роскачестве напомнили, что категория «кагоров» сегодня надежно защищена от подделок и четко регламентирована законодательством.

«Однако ряд производителей продолжают использовать производные для слова «кагор» для выпуска других типов вин и алкогольных напитков», - пояснили в ведомстве.

В частности, в России производится сладкий ароматизированный виноградосодержащий напиток «Кагорный 36» или полусладкое красное вино под торговой маркой «Сокровища Тамани Кагорное», отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

При этом, по ее словам, не стоит поддаваться на уловки производителей и считать, что изображения церквей, слова «Соборное» или «Православное», гарантируют, что в бутылке действительно кагор. Также нужно учитывать, что четкое соблюдение технологии крепленых кагоров, закрепленной в законе, гарантирует только производство в России.

«Производство кагора - сложный и затратный процесс, который под силу далеко не всем производителям и требует от виноделов высокого мастерства. (…) Лучшие кагоры отличает сложный, богатый букет с оттенками чернослива, инжира, изюма, сладкой подсушенной вишни и бархатистый вкус с продолжением тонов засахаренных фруктов и темного шоколада», - заявили в Роскачестве.

Ранее в Роскачестве рассказали, что при покупке вина дешевле 500 рублей стоит обращать внимание на его цвет и год урожая. Так, бюджетные вина - и белые, и красные - лучше всего раскрываются именно в молодости. Для хранения лучше покупать дорогие вина.