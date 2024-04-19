На Красноярский край надвигается циклон

Жителей Красноярского края предупредили о ветреной погоде и о похолодании. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

В пятницу днем, 19 апреля, воздух прогреется до +12 градусов. Правда ожидается небольшой дождь, а после обеда ветер поднимется до 20 м/с. В ночь на субботу ожидается похолодание до +1 градуса, а днем потеплеет до +7 градусов. Ожидается облачность, но порывистый ветер сохранится.

В воскресенье ночью синоптики прогнозируют заморозки до −3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +6 градусов, но будет сухо и ясно. Ветер станет умеренным, атмосферное давление – до 754 мм рт.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о поднятии воды в реке Чулым. Из-за этого жителей села Сучково пришлось эвакуировать.