В Крыму отменили парад на 9 мая

Проведение 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в Республике Крым не планируется.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах», — написал он в Telegram.

Ранее в Перми обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. Как заявили в городской думе, праздник начнётся с торжественной церемонии возложения цветов к монументу героям фронта и тыла.