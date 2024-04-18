Доктор Мясников спас женщину в аэропорту Дубая

Доктор Александр Мясников оказал первую помощь 74-летней женщине, у которой случился тепловой удар в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что из-за теплового удара женщина упала в обморок, но рядом вовремя оказался Мясников. Он оказал пострадавшей необходимую первую помощь и курировал работу местных медиков.

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Напомним, что в ОАЭ пришла аномальная непогода — Дубай и окрестности затопило, а рейсы из страны отменяют из-за шквального ветра. Ранее в Международном аэропорту Дубая сообщили, что аэропорт вернется к полноценной работе в течение 24 часов.