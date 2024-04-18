Губернатор Ростовской области отчитался о работе в 2023 году

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил депутатам Заксобрания отчет о работе областного правительства в 2023 году. Отчет был опубликован на официальном сайте Правительства Ростовской области.

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Этот отчет стал уже тринадцатым подобным документом с тех пор, как Василий Голубев занял пост губернатора Ростовской области. В отчете за прошлый год в первую очередь отмечаются экономические результаты области — по словам губернатора, экономика Ростовской области успешно выходит на траекторию устойчивого роста, несмотря на «масштабные исторические вызовы, стоящие перед нашей Родиной».

«Рост валового регионального продукта в 2023 году, по оценке минэкономразвития, втрое превысит прогноз и достигнет 4,5%. Мы существенно нарастили объем инвестиций в основной капитал. За вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции – на 7,5%. Стабильным остается рынок труда. Среднемесячная зарплата за 2023 год выросла на 15%, реальная – на 8%», — рассказал губернатор.

Голубев также добавил, что прогнозы по всем ключевым отраслям экономики Ростовской области были перевыполнены. В данный момент регион занимает первое место по удельному весу технологических организаций среди всех регионов России, а также второе место по инновационной активности организаций.

Помимо этого губернатор отчитался о том, что в 2023 году в Ростовской области успешно завершилась разработка 46 региональных проектов. Также была организована работа регионального сосудистого центра в Батайске, первичного сосудистого отделения в Новошахтинске, открыт центр амбулаторной онкопомощи и кабинет антенатальной охраны плода в Миллеровском районе, открыты два отделения медицинской реабилитации в ЦГБ Ростова-на-Дону, кабинет стоматологической помощи под общей анестезией в Волгодонске, а в начале лета также должен заработать детский инновационный хирургический центр ОДКБ.

В сфере образования Голубев также отметил ряд успехов — в области были открыты 8 детских садов и 10 школ, 92 объекта образования были отремонтированы, а еще 35 образовательных объектов получили новое оснащение. При этом губернатор также пообещал открыть еще 8 школ и 3 детских сада до конца 2024 года. Кроме того, Голубев рассказал про реализацию в регионе нацпроекта «Образование». В его рамках было открыто 67 центров «Точка роста», 7 центров цифрового образования детей «IT-куб» и 2 образовательно-производственных кластера на базе колледжей.

«Важнейшая задача, которую мы последовательно решаем – это рост благосостояния граждан. В 2023 году повышены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, проиндексированы зарплаты в бюджетной сфере и выполнены майские указы Президента для отдельных категорий работников. Все более эффективным механизмом повышения доходов малообеспеченных семей становятся социальные контракты. <...> По итогам среднедушевые доходы населения увеличились почти на 15%. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снижена с 13,3% до 10,5%», — заявил Голубев.

По словам губернатора, одним из важнейших приоритетов для области является народосбережение. Как заявил Голубев, для повышения рождаемости в Ростовской области регулярно совершенствуются меры социальной поддержки — на данный момент в регионе материально поддерживаются семьи, в которых появляется первый, второй, третий и все последующие дети. Всего же в 2023 году пособие на ребенка получили почти 85 тысяч семей — более 33 тысяч семей с детьми 1-2 лет и более 18 тысяч за 3-го и последующих детей. При этом общее число многодетных семей в области, по словам Голубева, выросло на 18% за пять лет. Всего же Ростовская область находится на 6-м месте в России по численности населения.