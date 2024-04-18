Санкт-Петербург накроет метель

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что снежный покров высотой до 8 см сформируется в городе к концу дня 19 апреля, в городе местами ожидается метель. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, с приближением циклона будет усиливаться северо-восточный ветер до 10-15 м/с.

В ночь на субботу, 20 апреля, уменьшится интенсивность снега, но должно выпасть около 2-5 см осадков. Он подчеркнул, что высота снежного покрова в субботу утром должна быть «приличной», а на дорогах следует ожидать сложную обстановку.

До этого стало известно, что в Москве ожидается сильный дождь с грозой с 18:00 четверга, 18 апреля, до 10:00 пятницы, 19 апреля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в предстоящие выходные в Москве станет заметно холоднее. По области в ночное время суток температура воздуха опустится до 0 градусов.

16 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в течение всей недели, включая субботу, формировать погоду в Москве будет циклон. Практически каждый день будут идти дожди, а температура воздуха опустится ниже, чем неделей ранее, но все равно превысит норму, отметил синоптик.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.