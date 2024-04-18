ЕГЭ разрешат пересдавать: как это будет устроено и к чему приведет

Проработать возможность пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузах поручил премьер-министр Михаил Мишустин рукоделю Рособрнадзора Анзору Музаеву 18 апреля на совещании в правительстве. Наличие такого шанса снизит уровень стресса у выпускников, и повысит результаты на экзаменах, уверены эксперты. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU.

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«Это очень важно, потому что ребята зачастую волнуются. Ну все бывает в жизни. И вот такое право на ошибку очень важно для детей. Знаю, что вы сейчас занимаетесь всеми механизмами, которые необходимо было проработать, чтобы это было реализовано. Учебный год заканчивается. Единый государственный экзамен сегодня, как говорится, на носу. И конечно, этот вопрос интересует всех: и учеников, и их родителей», — напомнил Мишустин.

Когда у абитуриентов появится возможность пересдачи ЕГЭ

Уже сейчас пересдать ЕГЭ можно, но только по обязательным предметам в случае, если школьник не набрал по баллам «обязательный минимум». Прийти на пересдачу в таком случае можно летом того же года или уже осенью в следующем. С 2024 года школьники смогут пересдать и необходимый экзамен, при этом успеть подать документ в интересующий вуз, заверил Музаев.

«Мы обсудили это все с регионами, с двумя министерствами. В этом году ребята воспользуются этой возможностью, и вузы смогут учесть этот результат. То есть в полной мере поручение президента уже в этом году будет исполнено», — прокомментировал руководитель надзорного ведомства.

Какой результат будет учитываться при пересдаче

Только последний вариант будет учтен, даже если он сдан хуже. При поступлении абитуриент не сможет выбирать, какой из полученных вариантов подать в институт, рассказали URA.RU в пресс-службе Рособрнадзора.

«Считается только второй вариант. Соответственно, если он [школьник] хочет это сделать [пересдать], то, когда будут получены результаты по всем предметам, он может подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона и ему назначат пересдачу», — говорится в сообщении.

Что даст абитуриентам возможность пересдачи

Возможность пересдать экзамен не только даст шанс на исправление оценки, но и повысит количество сдавших с первого раза, считает доцент кафедры психологии личности СПБГУ Наталья Искра. По ее словам, такой эффект обусловлен снижением уровня стресса, который сильно мешает успешному результату каждого человека независимо от возраста.

«Есть так называемая зависимость уровня успешности от уровня стресса. До той поры пока стресс относительно невысокий, ребенок или взрослый становятся более успешными, когда стресс становится чрезмерным, допустим 100% — максимальный стресс, сильно снижается уровень концентрации внимания и происходит снижение успешности. Возможность пересдачи снижает уровень стресса и позитивно влияет на результат у большинства детей. Возможность есть — вы со всем справитесь», — прокомментировала психолог.

Родителям тоже не нужно нагнетать обстановку перед сдачей ЕГЭ, напомнила Наталья Искра. По ее словам, это не помогает. Если ребенок экзамен не сдал, он не обязательно станет дворником, считает эксперт. Наоборот, у него будет больше возможностей разобраться в профессии и своих задачах.

«Когда человек видит пространство вариантов, ему проще выбирать в пользу более хорошего, например: сдать ЕГЭ и поступить, куда ты хочешь, или сдать ЕГЭ, может быть, не совсем так, как хочется, но все равно куда-то поступить, или не сдать ЕГЭ, сдать совсем плохо и пойти работать. Но есть и другие варианты: если ребенок не сдал экзамен, то у него будет просто чуть больше времени сделать правильный выбор более осознанный, но в другой обстановке», — заключила кандидат психологических наук.

Возможность сдать единый государственный экзамен повторно впервые была озвучена президентом Владимиром Путиным в ежегодном обращении к Федеральному Собранию. Глава государства предложил «разрешить» выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному из выбранных предметов, и поручил правительству сделать это до конца приемной кампании в вузы.