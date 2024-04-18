В РЖД решили ловить зацеперов с помощью ИИ

В РЖД разработали ИИ-алгоритмы, которые будут определять зацеперов на беспилотных поездах, а также пассажиров, нарушающих правила на железнодорожных платформах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента информатизации РЖД Кирилла Семиона.

Семион подчеркнул, что зацепинг (смертельно опасные поездки снаружи поезда) - потенциальная проблема для беспилотных поездов.

«Нам пришлось разрабатывать алгоритмы, которые определяют… девиантное поведение людей на платформе, к которой подходит поезд. Мы вынуждены были разработать алгоритмы, которые позволяют определять зацеперов», - рассказал представитель компании.

Речь идет о комплексе систем, который отвечает и за само беспилотное движение поезда, и в то же время обеспечивает безопасность, диагностику путей и поездов.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал о планах запустить в России полностью беспилотный поезд в 2026 году. Первую беспилотную «Ласточку» показали еще в 2019-м на испытательном кольце в Щербинке. Во время испытаний поезд автоматически затормозил перед манекеном на путях. Также сообщалось о планах начать тестовые поездки беспилотных «Ласточек» - но с машинистом в кабине - на МЦК в 2024 году.