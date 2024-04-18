Голикова: Продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года

В прошлом году в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" удалось улучить медико-демографические показатели. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами.

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"В 2023 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" было предусмотрено 319,2 млрд. рублей. Средства были доведены в полном объеме. Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,5%", - рассказала она.

По ее словам, регионам нужно уделить больше внимание своевременному выполнению мероприятий, так как этот год - завершающий для нацпроекта "Здравоохранение". В следующем году стартуют новые нацпроекты.

За 2023 год улучшился такой медико-демографический показатель, как продолжительность жизни. Она выросла в среднем по стране до 73,4 года.

Профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли более 60% взрослых и 96% детей.

Всего за прошлый год построили 316 объектов здравоохранения, купили 796 быстровозводимых модульных конструкций. Сделали капремонт в 1,6 тысячи объектов. Поставили 52 тысячи единиц оборудования и более 3 тысяч автомобилей для оснащения и переоснащения медорганизаций. Также построили 24 детские больницы, 7 из них уже ввели в эксплуатацию.