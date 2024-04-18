Пилот рассказал, стоит ли россиянам бояться полетов на Boeing

Россиянам не стоит бояться летать на самолетах американской корпорации Boeing, поскольку последние происшествия связаны с новыми моделями лайнеров, в РФ же используются самолеты, выпущенные 10-15 лет, когда качество еще было на должном уровне, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот Юрий Сытник. По его словам, Boeing исправит недочеты, но репутации компании нанесен сильный ущерб.

По словам специалиста, Boeing лишилась своего имиджа на фоне целого ряда происшествий, связанных с ее самолетами. В выигрышной позиции в итоге оказался Airbus, к которому перешла часть заказов корпорации. В случае России опасаться использовать лайнеры Boeing не стоит, ведь новые версии самолетов не поставляются российской стороне.

У каждой компании есть косяки, Boeing их исправит, но имидж у них подпорчен капитально. У нас нет этих новых Boeing, поэтому нашим пассажирам и пилотам переживать не стоит. Те самолеты, которые есть у нас, были выпущены 10-15 лет назад, тогда еще качество было на уровне, — пояснил он.

Ранее инженер американской корпорации Boeing Сэм Салехпур заявил о наличии серьезных дефектов в самолетах 777 и 787 Dreamliner. Он утверждает, что речь идет о крошечных зазорах в фюзеляжах, что приводит к большему износу самолета и может вызвать катастрофические последствия.