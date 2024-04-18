Священник рассказал, что происходит с душой после смерти

Священник рассказал, что происходит с душой человека сразу после смерти.

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По его словам, после смерти душа проходит определенный путь. Так, на первый и второй день она постепенно отделяется от тела, однако все еще остается рядом и может наблюдать за печалью близких усопшего. На третий день, когда проводятся похороны, душа отправляется в рай и пребывает там до девятого дня. Священник напомнил, что в это время крайне важно молиться за покойного и просить Бога о спасении его души.

Первые сорок дней после смерти считаются испытанием для души. На девятый день она отправляется в ад, чтобы увидеть страдания грешников, а на сороковой день происходит встреча с Богом. Именно в это время решается, куда направится душа — в рай или в ад, пишет ИА «МедиаПоток».

Для помощи душе покойного следует посещать храмы и ходить на кладбище, а также устраивать поминальные обеды. Священник подчеркнул, что самое важное для упокоения души — молитва, передает агентство.

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