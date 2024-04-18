Второе школьное образование: большинство родителей помогают ребёнку с уроками

В апреле Президент России поручил оптимизировать образовательный процесс в школах, в том числе сократить домашние задания. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, как бы они отнеслись к такой инициативе и что именно бы изменили во внешкольной работе школьников.

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Большинство россиян (39%) утверждают, что сейчас домашних заданий слишком много, и положительно относятся к идее их сокращения. 27%, напротив, уверены, что чем больше ребёнок посвящает времени урокам дома, тем лучше, так как всегда занят. Четверть (25%) относятся к домашним заданиям нейтрально, без особых нареканий. Ещё 9% высказались за их полную отмену.

Саму систему домашних заданий более половины (55%) респондентов считают удачной. Однако у 45% есть идеи, как её поменять. Так, 27% из них предлагают заменить письменные работы на дискуссии и практические занятия в классе. 11% считают, что «домашка» должна быть не обязательной, а по желанию и для самостоятельного развития. 7% отказались бы от оценок за неё.

Среди респондентов у 54% есть дети школьного возраста, у 29% они уже выросли, а у 17% их нет. Их тех родителей, ребёнок которых учится в школе прямо сейчас, 37% помогают с домашними заданиями лишь изредка, при необходимости отвечая на вопросы. 28% всегда совместно делают уроки. 16% – только проверяют, 13% настолько погружаются в процесс, что сами вспоминают всю школьную программу. Лишь 6% принципиально не вмешиваются, считая это обязанностью учителей.

Из тех родителей, дети которых уже окончили школу, 38% всегда им помогали учиться, 24% – только проверяли уроки, 18% – делали их совместно, 11% – не вмешивались, еще 9% иногда приходилось вспоминать свою школьную программу.

48% всех респондентов рассказали, что им самим было легко выполнять школьные домашние задания, но это занимало много времени. 31% назвали их сложными, но полезными, 12% – сложными и бесполезными. 9% всегда нуждались в помощи родителей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 15 апреля 2024 года, охват составил 18 800 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.