Эксперт назвал возможные причины обрушения моста в Смоленской области

Некачественная диагностика и проблемы с текущей эксплуатацией, коррозия арматуры в пролетах и перегруз отдельных балок при проезде тяжелой техники могли привести к падению Панинского моста в Вязьме. Таким мнением поделился с "РГ" эксперт отделения Народного фронта в Смоленской области Николай Яров, который на протяжении нескольких лет участвует в мониторинге состояния дорог и искусственных сооружений в регионе.

Напомним, путепровод над железной дорогой в районе кожзавода в Вязьме обрушился вечером 8 апреля, что привело к гибели одной женщины и серьезным травмам у пятерых местных жителей. Сейчас движение автотранспорта организовано в объезд через деревню Новый Ржавец. В ближайшее время будет открыта временная дорога для легковушек, спецтранспорта и пешеходов на том месте, где железнодорожный переезд существовал до конца 1970-х - до постройки Панинского моста.

Несвоевременное и некачественное обследование и содержание мостовых сооружений – один из ключевых факторов, которые в принципе могут приводить к авариям, напомнил Николай Яров.

Злополучный мост простоял более 40 лет, капитального ремонта не проводилось. В 2023 году по заказу администрации района было выполнено обследование конструкций. Начальная цена этих работ на торгах составляла полтора миллиона рублей, победитель - инженерная компания "Геомост" из Казани - предложил уложиться в 164 тысячи. Какие выводы сделали местные чиновники, получив от подрядчика техпаспорт, какой вид работ планировали провести (ремонт, капремонт, реконструкция), мы пытались узнать в администрации Вяземского района. Там посчитали, что не имеют права предоставлять такую информацию СМИ, чтобы не оказывать влияния на следствие. Посоветовали адресовать эти вопросы в прокуратуру, СК и пресс-службу губернатора.

Еще до окончания обследования - минувшим летом - на Панинском мосту за 12 миллионов заменили верхний слой асфальта и бордюры. Предыдущий ремонт проводился в 2018 году за 9,1 миллиона. Тогда меняли также верхний слой асфальта и перила.

- В 2018 году мы осматривали этот мост по просьбам жителей Вязьмы, которых беспокоило его состояние, - сообщил "РГ" Николай Яров. - Зафиксировали, в числе прочего, и то, что по нему ездило много большегрузов без ограничения максимальной нагрузки. Без введения системы динамического весогабаритного контроля конструкция может не выдержать. Путепровод в Вязьме был построен в 1980 году под нормативные нагрузки НК-80 и Н-30. То есть проезжать по нему могли одиночные машины на колесном ходу массой до 80 тонн и трехосные грузовики в колонне массой до 30 тонн. С тех пор интенсивность движения изменилась. Не секрет, что многие перевозчики строят свой бизнес за счет работы с перегрузом. При проезде тяжелой техники может сложиться такое расположение автомобилей в одном пролете, при котором отдельные балки испытывают давление, на которое они не рассчитаны. Кратковременный перегруз способен привести к разрыву отдельных проволок в пучках преднапряженной арматуры.

Есть предположение, что эта проволочная арматура в Панинском мосту вдобавок подвергалась повышенной коррозии из-за попадания воды. Причиной могло стать повреждение горизонтальной гидроизоляции мостового полотна из-за износа материала, а также микротрещины в бетоне самих балок.

- Для предварительно напряженных железобетонных пролетов с арматурой в виде проволочных пучков или канатов трещины в бетоне наиболее опасны. Из-за небольшого диаметра проволоки площадь ее сечения при коррозии сокращается гораздо быстрее, чем у стержневой арматуры. Учитывая, что противогололедные реагенты создают агрессивную среду, процесс коррозии ускоряется, - отметил Яров. - Балки объединены накладной плитой и образуют единую плиту пролетного строения. Если у одной или нескольких балок несущая способность снижается, то нагрузка на остальные возрастает, и происходит прогрессирующее обрушение.

Так или иначе, это пока лишь гипотеза. Объективную оценку причинам обрушения даст следствие.

В Вязьме есть еще три моста: Фроловский построен в 2023 году, Смоленский прошел полную реконструкцию в 2021-м, Кировский нуждается в капитальном ремонте и с 12 апреля закрыт для автомобилей. Больших затруднений это вызвать не должно: здесь не проходят маршруты автобусов, рядом есть объезд для скорой помощи, пожарных и другого спецтранспорта, а пешеходное движение сохранено, пояснила глава района Инна Демидова. Планируется подготовить проектно-сметную документацию за 3,5 миллиона рублей. Однако прежде решили провести обследование конструкции силами СОГБУ "Смоленскавтодор".

В прошлом году экспертиза Кировского моста уже проводилась - по данным Единой информационной системы госзакупок, на это было затрачено 93,3 тысячи рублей. Примерно вдвое дешевле, чем обследование Панинского моста (164 тысячи), хотя длина Кировского меньше в восемь раз. Победитель аукциона, "Центр дорожного проектирования" из Воронежа, почти всемеро снизил начальную стоимость контракта

Что можно сделать для профилактики ЧП на мостах? Сейчас на Смоленщине проверяют состояние всех транспортных сооружений, по итогам будет уточнен план ремонта, рассказали "РГ" в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Похожую проверку проводит прокуратура, изучая соблюдение законодательства при содержании путепроводов.

По мнению общественников, крайне необходимо наладить эффективную систему весогабаритного контроля. Эта проблема актуальна для всей страны. Превышение допустимой нагрузки на дорожную инфраструктуру приводит к тому, что полотно и конструкции мостов разрушаются быстрее, а значит - растут затраты на ремонт.

- Мы неоднократно говорили о том, что нужно действовать в связке: Ространснадзор, ГИБДД и собственники дорог. Потому что, например, у "Смоленскавтодора" есть передвижные пункты весового контроля, но использовать их невозможно - останавливать транспорт могут только сотрудники ГИБДД и Ространснадзора. А эти ведомства в предыдущие годы не шли навстречу в планировании совместной работы, - напомнил Николай Яров.

Кроме того, важно усилить контроль над результатами ремонтных работ. В 2023 году в ходе мониторинга, проведенного ОНФ совместно с представителями правительства Смоленской области, были выявлены факты некачественного ремонта ряда мостов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Заказчику - "Смоленскавтодору" - на эти факты указали, ждут устранения нарушений, добавил эксперт.