«Девочка-Бэтмен» из США вернулась в Россию для продолжения лечения

Четырехлетняя Луна Феннер из США, которой в 2021 году краснодарские врачи удалили огромное новообразование на лице, вернулась в Россию. В Санкт-Петербурге ей проведут порядка пяти эстетических операций, рассказала доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова. Lenta.ru

Сообщается, что Россия стала спасением для семьи малышки: в США ни один врач не согласился провести операцию по удалению пятна. Однако медики Краснодарского края не остались в стороне и помогли ей избавиться от врожденного дефекта. Мама с девочкой уже прибыли в Санкт-Петербург, где будет сделана операция по удалению рубцов. News.ru

В 2021 году врач из Краснодара Павел Попов провел операцию по удалению родимо пятна, которая могла стать причиной развития рака. Теперь же доктор Попов отметил, что онкологический аспект был успешно решен, и мама Луны желает улучшить ее внешний вид. runews24.ru