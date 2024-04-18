Стало известно, в каких регионах России не пройдет парад в честь Дня Победы

Шесть регионов России отменили празднования Дня Победы, сообщает Telegram-канал Mash. Решение принято из-за возможных терактов и атак украинских беспилотников в местах массового скопления людей.

По данным канала, от парадов и салютов отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.

Тем временем в Москве парад пройдет. Как сообщил ранее министр обороны страны Сергей Шойгу, в нем будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в нем будет задействована авиация.

Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 5 мая. Само событие, посвященное 79-годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади. Стартовал прием заявок на аккредитацию журналистов, он продлится до 8 апреля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли российское руководство приглашать зарубежных лидеров на празднование 9 мая. Он уточнил, что в настоящий момент пока рано обсуждать эту тему.