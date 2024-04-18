В ГД предложили выселять из общежитий отсутствующих в них студентов

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на отзыв в правительство РФ законопроект, разрешающий вузам расторгать договор о проживании в общежитии, если студент не появлялся в нем в течение шести месяцев. Об этом он написал в Тelegram-канале.

"Нужно предоставить возможность университетам прекращать договор проживания, если студент не появлялся в течение шести месяцев. Те же, кто имеет собственность или прописку в населенном пункте, что и вуз, не должны претендовать на дефицитные места. Исключение - для инвалидов, сирот и особо уязвимых групп граждан. Соответствующий законопроект мной подготовлен и направлен в правительство", - говорится в сообщении.

По его словам, в стране сложилась острая ситуация с общежитиями, так как мест в них не хватает для всех желающих.

"Считаю, что места проживания должны получать те, кто в них действительно нуждается. А с "мертвыми душами" должно быть покончено навсегда", - добавил председатель комитета.

Законопроектом, текст которого есть в распоряжении ТАСС, предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ, расширив перечень оснований прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. По действующему законодательству договор заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, обучения, а также увольнение со службы является основанием для расторжения договора. Согласно законопроекту, основаниями для расторжения договора проживания в общежитии также могут стать переезд нанимателя, его отсутствие в общежитии в течение шести месяцев подряд без уведомления наймодателя о причинах отсутствия, приобретение или получение им или его супругом в собственность жилого помещения в населенном пункте, в котором находится общежитие.

Также предлагается внести изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", касающиеся права студента на получение места в общежитии. В нынешней редакции закона такое право имеют обучающиеся очно по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, а также обучающиеся заочно на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации. Законопроектом предлагается установить, что студенты не смогут получить место в общежитии, если они имеют в собственности жилое помещение или имеют регистрацию в населенном пункте, на территории которого находится их учебное заведение. При этом допускается установление других требований при предоставлении мест в общежитии для детей-сирот и инвалидов.