«Девочка-Бэтмен» из США вернулась в Россию для продолжения лечения

Четырехлетняя Луна Феннер из США, известная как «девочка-Бэтмен», приехала в Петербург, где ей проведут эстетическую операцию.

Три года назад от ребенка отказались все американские медики. Удалить родимое пятно на лице помогли врачи из Краснодарского края. Теперь необходимо избавиться от рубцов, которые остались после предыдущей операции. Они мешают девочке полностью закрывать глаза.

В настоящее время Луна проходит предоперационную подготовку. Сама операция назначена на 19 апреля, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в Петербурге врачи Педиатрического университета удалили у новорожденной девочки двухкилограммовую опухоль. Тератому – то есть эмбриональную опухоль – врачи увидели на ультразвуковом исследовании еще до рождения малышки.