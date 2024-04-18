Хуснуллин оценил темпы восстановления Мариуполя

Динамика восстановления Мариуполя очень хорошая. В 2024 году в городе отремонтируют 35 км дорог и заменят 13,2 км магистральных водоводов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который посетил город вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Динамика очень хорошая. Если говорить о Мариуполе - лицо появляется у города. Сделано много, но сделать надо еще больше, причем во всех направлениях, чтобы до конца года основную очередь, кто остался без жилья, тоже в основном закрыть вопрос. Предприятия надо восстанавливать, чтобы [были] рабочие места, к зиме готовимся, восстанавливаем жилищно-коммунальное хозяйство, кадетскую школу готовит к открытию Минобороны", - сказал Хуснуллин на видео, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.

В своем Telegram-канале вице-премьер сообщил о планах отремонтировать в городе 35 км дорог, 1,5 тыс. фасадов и 150 дворов в этом году. По программе специальных казначейских кредитов, оператором которой выступает Фонд развития территорий, ремонтируется почти 16,4 км теплосетей, скоро начнется замена 13,2 км магистральных водоводов.

Ранее Хуснуллин и Пушилин открыли в Мариуполе восстановленный детский сад, рассчитанный на более чем 100 воспитанников.