Назван процент россиян, чувствующих себя счастливыми

Порядка 84% опрошенных россиян чувствуют себя счастливыми, из них 36% чувствуют себя абсолютно счастливыми, 48% - скорее счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"С января 2022 года доля в той или иной степени счастливых россиян варьировала в диапазоне 80-85%. В ходе последнего замера показатель составил 84%: в марте 2024 года почти каждый второй россиянин ответил, что чувствует себя скорее счастливым (48%), еще 36% - абсолютно счастливым", - говорится в сообщении.

При этом чувствуют себя счастливыми порядка 14% опрошенных.

По данным исследования, 41% респондентов отмечают, что в их окружении больше счастливых людей. За последние полгода этот показатель вырос на 5 п.п., вернувшись к значениям марта 2023 года. Еще 42% россиян полагают, что в их окружении число счастливых и несчастливых людей примерно одинаково. Каждый десятый замечает вокруг больше несчастливых (10%).

Как подчеркивается в результатах опроса, "богатые" чувствуют себя счастливее других (95%), что почти вдвое больше в сравнении с "бедными" (54%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 марта 2024 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.