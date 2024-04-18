В России все чаще используют службы доставки для мести и преследования

В России участились случаи преследований людей с помощью анонимных посылок, отправляемых через службы доставки. Как сообщает газета «Известия», человеку могут принести все, что угодно: от похоронного венка до роя пчел.

© Unsplash

К методам дистанционного террора прибегают те, кто хочет отомстить человеку или просто оказать на него психологическое давление. Получатели подобных посылок обычно не успевают отказаться от доставки и испытывают шок, а функция анонимной отправки позволяет злоумышленникам скрыть свою личность.

Преследованиям часто подвергаются бывшие супруги, возлюбленные, попавшие в конфликтные ситуации подростки, пенсионеры. Как рассказала газете одна из жительниц Москвы, ей подобная посылка пришла вскоре после расставания с парнем. Она подумала, что таким образом он хотел извиниться и ждала в коробке конфет.

«Но вместо этого обнаружила пакет, а в нем три куриные лапки, одна из которых была перемотана красной нитью. Я сначала посмеялась, а потом испугалась: было ощущение, что кто-то решил навести на меня порчу», — поделилась она.

Еще один пострадавший, пенсионер Юрий Дмитриев, получил похоронный венок на 74-летие. «Подарок» ему привезла служба доставки. Мужчина обратился в полицию. Другому потерпевшему от злоумышленников, Евгению, в 2019 году в течение месяца неизвестные заказывали различные товары — от мебели до сантехники и гроба. Мужчина также обратился в полицию, но правоохранители не стали возбуждать уголовное дело.

Как отметила советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян, в России нет наказания за сталкинг, что приводит к систематическим отказам полиции и следователей привлекать преследователей к ответственности. У их жертв нет защиты, а безнаказанность приводит к серьезным преступлениям.

При этом сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся сразу два законопроекта о защите людей в подобных ситуациях. Как рассказали депутаты Вячеслав Даванков и Ярослав Нилов, один из них предлагает наказывать за сталкинг штрафом до 2 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.