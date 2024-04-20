Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе

Первый период праздничных выходных дней начнется 28 апреля и продолжится до 1 мая, но перед этим россиянам нужно будет отработать шестидневную рабочую неделю, рассказала NEWS.ru налоговый консультант, главный бухгалтер коммерческих организаций шестой категории, основатель консалтингового агентства «Спектакула» Серафима Перфильева. Она напомнила, что 27 апреля будет рабочим днем за 29-е число.

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Первый период праздничных выходных дней начинается 28 апреля и продолжится до 1 мая. Но до этого придётся отработать шестидневную рабочую неделю. 27 апреля работаем за 29 апреля, — отметила Перфильева.

Следующий этап выходных дней начинается с 9 мая по 12 мая. Перфильева напомнила, что перед праздничным календарным днем предшествует сокращенный рабочий день. Так, 8 мая россияне будут работать на час меньше.

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Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева заявила, что работа 9 мая, согласно Трудовому кодексу РФ, оплачивается в двойном размере, а дальнейшая оплата зависит от графика сотрудника. По ее словам, в случае стандартной пятидневки работа в выходные дни по производственному календарю будет подлежать двойной оплате. Россиянам невыгодно продлевать майские праздники или брать отпуск в эти даты, так как цена одного рабочего дня в такие месяцы гораздо выше.