Эксперт напомнила о возможности взять отпуск на два дня в мае

У россиян есть возможность взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными днями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейлу Имранову.

Вместе с тем, как заявила собеседница, следует брать во внимание график отпусков.

По ее словам, в конце апреля в России ожидается шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет четыре выходных дня подряд (с 28 апреля по 1 мая включительно) и двухдневная рабочая неделя - 2 и 3 мая.

Согласно Трудовому кодексу РФ, граждане могут делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Следовательно, вторую часть можно делить, подчеркнула специалист.

На майские — в России: куда еще не поздно и насколько дорого?

Ранее опрос «Ренессанс Страхования» показал, что почти 50% российских граждан останутся дома во время майских праздников и продолжат работу. При этом каждый шестой из них будет работать все выходные.