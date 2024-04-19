Ректора Института русского языка Трухановскую сместили с поста после проверки

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская покинула должность после проведенной в учреждении проверки. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в институте прошла проверка. По ее результатам были выявлены факты ненадлежащего контроля за процедуру проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства страны. Прямая ответственность за проведение экзаменов и выдачу сертификатов возлагается на ректоров уполномоченных вузов.

Исполняющим обязанности ректора назначен Никита Гусев, который ранее работал проректором Московского государственного университета. Он имеет ученую степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента.

— Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен, — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.

Сотрудниками Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, а также знании истории и основ законодательства РФ. Было возбуждено уголовное дело.