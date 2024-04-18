Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве

Девятибалльный шторм атакует Центральную часть России и Москву в пятницу, 19 апреля, порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. Об этом сообщили ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— По шкале Бофорта 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час (22,2 — 25 метров в секунду — прим. «ВМ»), — сообщил синоптик.

Он отметил, что при таком воздушном потоке нагрузка на квадратный метр площади достигает 44 килограммов. Тишковец предупредил, что такой ветер будет ломать деревья и срывать рекламные конструкции.

Метеоролог также напомнил о мерах предосторожности. Он указал, что посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или вовсе запрещена. Тишковец уточнил, что в зону шторма, где скорость ветра будет выше 20 метров в секунду, попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская область.

Он добавил, что в столице выпадет 2/3 от месячной нормы осадков. Кроме того, по словам специалиста, показания барометров упадут 12 единиц и атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

— В ночь на пятницу дожди приобретут интенсивный ливневый характер и до утра, когда город окажется почти в самом центре атмосферного вихря балканского происхождения по имени «Гори», на Москву обрушится еще 20 миллиметров аномальной небесной влаги – дождь будет лить стеной. Таким образом, в период с 15.00 18 апреля до 09.00 19 апреля, в осадкомер города попадет до 68 процентов от месячной нормы, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве» о том, что почти месячная норма осадков выпадет на этой неделе в Москве.

Кроме того, в беседе с «ВМ» специалист пояснил, что в течение недели будет холодно и сыро, но температура воздуха продержится в пределах климатической нормы.

В свою очередь Тишковец сообщил, что на этой неделе в столице ожидается сильное колебание атмосферного давления. В апреле жителей города настигнет период барической пилы.