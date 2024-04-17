Минюст РФ обновил перечень нежелательных НПО

Министерство юстиций Российской федерации включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Вечерняя Москва

Также в перечень были включены украинский Center for Civil Liberties («Центр Громадянських Свобод», «Общественная организация «Центр Гражданских Свобод») и германский Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу»). Газета.Ru

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России. ТАСС